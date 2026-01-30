Al Charty Shop di Bulli e Pupe con la Coda Odv la Festa dell'Amore

Domenica 1 febbraio, Bulli e Pupe con la Coda odv vi invita al Charty Shop a Mongrando alla Festa dell'Amore!

E quale modo migliore di farlo tra amici? L'associazione vi offrirà una super colazione, con una bella fetta di deliziosa torta e in cambio vi chiederà solo di esserci, di aiutarci ad aiutare, di non abbandonare i piccoli pelosetti perché da sola non ce la può fare.

Quindi mi raccomando, non mancate, potrete trovare davvero tantissimi articoli per voi e/o per fare un regalo, magari proprio per San Valentino!

Ogni oggetto, ogni gesto… contribuiscono a salvare le vite dei loro amatissimi ospiti.



Quindi ricordate: l'appuntamento è in Via Cabrino 44 a Mongrando Curanuova domenica 1 Febbraio dalle 10 alle 18.