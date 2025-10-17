Tante cose da fare nel we del 17, 18, e 19 ottobre

Venerdì 17 ottobre
- Campiglia, La Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo propone alle 21, presso il circolo Valët in frazione Asmara la conferenza “Parlé an piatsa”.
- Cossato, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta
- Biella, festival “Musica & Moda”
- Sandigliano, “Crescere tra pixel e realtà”, alle ore 20:30 presso il Centro Polivalente
- Cossato, Carbonara Festival
- Ronco, salone della Scuola Elementare, via Roma 50, dalle 21 Presentazione del libro "Escursionando" di M. Grazia Schiapparelli e passeggiata con l'autrice
- Biella, CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO, via Orfanotrofio 16, dalle 17 DIVENTA VOLONTARIO
- Sala, ore 21 Fra Dolcino e il Movimento operaio biellese conferenza Fappani e Delmastro
- Occhieppo Superiore, alle ore 21, presso il Salone delle Carrozze di Villa Mossa, ospiterà due protagonisti d’eccezione: Adriano Carrer e Claudio Berto, del Foto Club La Tola di Chivasso.
Sabato 18 ottobre
- Biella, Eco Life
- Ponderano, inaugurazione palestra ore 17
- Muzzano, Festa dël Piemont 2025, presso la Locanda del cantone di Mezzo
- Vigliano, alle 21, l'Associazione A.L.I.Ce Biella - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - ha organizzato un concerto della St. James Big Band
- Portula, Castagnea e le sue Castagne, cena
- Biella, le Democratiche Biellesi, in collaborazione con i Giovani Democratici, organizzano dalle ore 15.00 alle 18.00, presso Palazzo Ferrero di Biella, l’incontro pubblico “Oltre gli algoritmi: capire i mezzi digitali”.
- Valdilana, Storie di Piazza
- Masserano, Mercatino dell’Antiquariato
- Valdengo, evento Erasmus Day
- Biella, “Crematori Aperti”
- Cossato, Carbonara Festival
- Biella, accende i riflettori su creatività e talenti locali con il primo festival “Musica & Moda”
- Vigliano, alle 21, l'Associazione A.L.I.Ce Biella - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - ha organizzato un concerto della St. James Big Band, la nota formazione diretta da Fabio Buonarota.
- Casapinta, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta
- Graglia, biblioteca dalle 15 Dolcetto e scherzetti e creatività
- Occhieppo Inferiore, 12° Barcamp
- Biella, Biella Rugby scende in campo per la seconda giornata del Campionato Italiano Elite e per la terza volta consecutiva lo fa alla Cittadella del Rugby di Biella. La sfida in programma alle 15.30 è con Viadana, squadra vicecampione d’Italia.
- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa, dalle 10 Foliage: i colori dell'autunno nel biellese
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna
- Crocemosso, ore 17 Narrare la storia, evento con Fabrizio Loreto
- Valdilana, Centro Zegna, via Marconi 33, dalle 15 Salutare la montagna
- Cossato, castagnata degli Alpini
- Veglio, Lanificio Picco, spettacolo Teatrando
- Biella, il Bistrot del Gardenville si trasforma in un angolo di Baviera per una serata all’insegna di gusto, birra e tradizione!
- Strona, Memorial Tiziano Bozzo, su pista
- Oropa, alle 15, visita guidata lungo la Passeggiata dei Preti, o Viale della Rimembranza
Domenica 19 ottobre
- Candelo, festa anniversari di matrimonio
- Massazza, si corre per la ricerca. L'appuntamento è per le 15 di domenica 19 ottobre al campo sportivo del paese.
- Tollegno, XII edizione della Lana, Boschi e Lavatoi
- Gaglianico, 52° Giro delle Cascine, km 10 - 52° Giro delle Cascine, km 5
- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50, dalle 8,30 Presentazione del libro "Escursionando" di M.Grazia Schiapparelli e passeggiata con l'autrice
- Castelletto Cervo, cantone Chiesa, dalle 14,30 Vivi l'atmosfera del Medioevo al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo
- Salussola, via Duca d'Aosta 7, dalle 14,10 Autunno: foliage e castagne a San Secondo Passeggiata botanica naturalistica a cura di Fiorella Giarrizzo.
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna
- Bielmonte, Hotel Bucaneve, dalle 10.30 Dipingere i colori del foliage
- Veglio, Lanificio Picco, spettacolo Teatrando
- Portula, Castagnea e le sue Castagne, mercatino mostra, passeggiata nel bosco dalle 14 grande castagnata concerto dalla 16,45 corpo musicale di Portula APS
- Vaglio Pettinengo, Sagra della castagna ore 14
- Biella Chiavazza, A Pè Par Ciavasa dalle 14,30
- Tollegno, Lana Boschi e lavatoi
- Sandigliano, ore 15 castagnata in piazza Cottolengo
- Castelletto Cervo, targa Comune di Castelletto Cervo, short track e ciclocross
- Castelletto Cervo, al Monastero cluniacense "Vivi l'atmosfera del Medioevo", banchi didattici, dimostrazione di scherma, rievocatori in abiti storici, concerto musica medioevale, dalle 14,
- Cossato, Carbonara Festival
- Sala, castagnata con tanti giochi per i bambini di tutte le età dalle 16
- Salussola, Foliage e Castagne a San Secondo ore 14,10
- Valdilana, Storie di Piazza
- Candelo, “Medioevo in gioco” dalle 14,15
- Biella, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta
MOSTRA
- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.
- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, APERTURA STRAORDINARIA in occasione delle Giornate d'Autunno del FAI: sabato 11 e domenica 12 ottobre, 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00. ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.
- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese