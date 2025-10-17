Biella Rugby affronta i vicecampioni d'Italia, ecco Viadana alla Cittadella

Sabato prossimo, Biella Rugby scende in campo per la seconda giornata del Campionato Italiano Elite e per la terza volta consecutiva lo fa alla Cittadella del Rugby di Biella. La sfida in programma alle 15.30 è con Viadana, squadra vicecampione d’Italia.

Viadana arriva al match con Biella forte di una vittoria al primo turno contro Mogliano: cinque mete segnate e bonus conquistato. Un risultato che ha catapultato i gialloneri nella parte alta della classifica. Biella Rugby, al primo anno in categoria, sta dimostrando di non voler essere solo una comparsa.

Dopo il buon esordio con Fiamme Oro, in cui è riuscito a conquistare il punto di bonus e a segnare quattro mete giocando con un buon ritmo, la squadra dei coach Benettin e Orlandi si trova al terzultimo posto della classifica, seppur con la consapevolezza che il cammino verso la salvezza è ancora lungo e che ogni partita rappresenta una nuova opportunità di crescita.

Contro Viadana, il Biella Rugby scenderà in campo con la voglia di migliorare il proprio gioco e di mostrare il carattere che lo ha contraddistinto finora, come spiega coach Alberto Benettin: "Affrontiamo Viadana, finalista dell’anno scorso insieme a Rovigo, quindi una delle squadre più forti del campionato. Felici di farlo, i confronti con squadre di alto livello insegnano sempre qualcosa, anche se è giusto anticipare che per noi non sarà facile. Viadana è reduce da una prima giornata vincente contro Mogliano. Hanno giocato molto bene. Sono fortissimi in mischia chiusa, ma hanno dimostrato di essere molto performanti anche al largo dove sono davvero veloci. Un’altra grande sfida che siamo pronti ad affrontare. I ragazzi sono molto concentrati sulla preparazione al prossimo match, soprattutto, sono molto consapevoli che ogni sabato dovranno dare il cento per cento perché se giocassero anche solo al novantanove, la partita potrebbe non andare nel verso giusto. Giocheremo per fare punti, poi come in ogni partita di rugby, punteremo a battere l’avversario".

Kick off alle 15.30.