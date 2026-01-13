Biella, l'appello di Scicolone: “Cagnolina senza zampe anteriori cerca una famiglia, aiutiamola”

È uno di quei casi che lasciano sbigottiti e che raccontano, ancora una volta, una storia di crudeltà e mala gestione difficile da comprendere. Una cagnolina di 15 anni, sette chili appena, è arrivata a Biella senza le zampe anteriori.

“Amputate, secondo quanto riferito, perché 'grattava alle porte' – sottolinea Alberto Scicolone dell'Associazione Legami di Cuore sui propri canali social – Ci sono momenti in cui è difficile dire qualcosa di adatto, questo è uno di quei casi. Ma da qualche giorno ci stiamo prendendo cura di lei. Non possiamo cambiare il suo passato ma sicuramente rendere i suoi ultimi anni di vita più dignitosi. Sì, questo è possibile”.

La cagnolina, ora circondata dall'affetto dei volontari, dovrà affrontare visite ed esami medici già nei prossimi giorni, prima di essere inserita in una pensione. L’obiettivo è uno solo: trovare una persona o una famiglia dal cuore grande, disposta ad accoglierla e a regalarle un piccolo angolo di serenità.

“Le parole servono a poco – conclude Scicolone – contano i gesti. Chi vorrà aiutare potrà fare la differenza per una piccola vita che ha già sofferto troppo. A coloro che volessero ospitarla in casa questo è il numero a cui rivolgersi: 347.4442897”.