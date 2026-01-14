Il Winter Brich Trail si presenta: un viaggio che lega sport, storia e cuore

Ci sono luoghi che non si attraversano soltanto: si vivono, si respirano, si portano dentro. Il Biellese è uno di questi. È la terra dove la lana racconta le mani di chi lavora, dove le montagne disegnano l’orizzonte, e dove la passione diventa cammino.

Da questa anima nasce il Winter Brich Trail: non solo una gara, ma un viaggio. Un filo di lana che unisce la tradizione e la fatica, il respiro della montagna e l’energia di chi sceglie di affrontarla, anche quando l’inverno la rende più dura, più vera. Il percorso parte da Valdengo, per salire verso la Rovella, attraversando i luoghi che custodiscono storie antiche, come quelle legate a Fra Dolcino, simbolo di ribellione e libertà. Poi si raggiunge Pettinengo, dove sorgeva la prima fabbrica: oggi un rudere, ma ancora capace di raccontare la passione per la lavorazione della lana che ha segnato l’identità di queste valli.

Da lì si scende verso il Brich, fino al Castello che dà il nome alla gara, con il suo parco: un luogo che sta per essere riconsegnato alla comunità, pronto a tornare cuore pulsante del territorio. Ogni passo è un incontro tra natura e memoria, tra la forza del territorio e la tenacia di chi lo abita.

Si celebra quel filo sottile che lega sport, storia e cuore. E lo facciamo anche attraverso la storia di due ragazzi che hanno toccato tutte le cime biellesi oltre i 2000 metri: un’impresa che non parla solo di altitudine, ma di amore profondo per la propria terra. Perché il Biellese non si racconta. Si corre. Si vive.