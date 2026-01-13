Anche a Dorzano "Medicina di prossimità": visite e prevenzione gratuite

Il Comune di Dorzano ha aderito all’iniziativa “Medicina di prossimità”, un progetto dedicato alla prevenzione e all’informazione sanitaria rivolto in particolare alle comunità e alle persone che incontrano maggiori difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa prevede la presenza di un camper attrezzato, che sosterà in Piazza Battistini, la piazza comunale, con il supporto degli Infermieri di Famiglia e Comunità. Si tratta di un’occasione di monitoraggio gratuito, aperta a tutta la cittadinanza, pensata per avvicinare i servizi sanitari al territorio.

Tra le attività offerte figurano la rilevazione dei parametri vitali – pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno – lo screening per la prevenzione delle epatopatie tramite elastografia epatica (attivo il venerdì), oltre a informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso. Sono inoltre previste attività di educazione sanitaria per pazienti e caregiver, sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale, supporto all’autogestione della terapia farmacologica, promozione di corretti stili di vita e prevenzione degli incidenti domestici.

Il giorno e gli orari delle prestazioni previste per il mese di febbraio saranno comunicati prossimamente, in base alla programmazione dell’ASL.