Bioglio piange “la Rosetta”, una vita dietro il bancone del suo alimentari e punto di riferimento per tanti

È stata una dei punti di riferimento della comunità di Bioglio. Per questo, la notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore tutti coloro che ne stimavano le qualità umane e professionali.

Nelle scorse ore è mancata all'affetto dei suoi cari Rosa Alberto all'età di 98 anni. Per tutti era semplicemente “la Rosetta”, titolare dello storico alimentari di frazione Caretto-Selva, aperto nel lontano 1958 e gestito per oltre 60 anni. Non c'era prodotto che Rosetta non avesse per i suoi clienti: pane, acqua, latte, verdura, frutta, affettati, formaggi, abiti. Il tutto accompagnato da un dolce sorriso e una parola buona, specialmente nei momenti bui di ognuno.

Nel 2002, il passaggio di testimone con la nuora Marilena Mosca che, raggiunta la pensione del 2021, ha deciso di chiudere per sempre le porte dell'attività. Allora, i residenti della frazione decisero di ringraziare pubblicamente l'operato delle due donne in un momento veramente toccante.

La veglia di preghiera verrà recitata domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Bioglio. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 10.30 di venerdì 16 gennaio.