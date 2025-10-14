 / EVENTI

14 ottobre 2025

Centro per le Famiglie IRIS, presentata la rassegna “Famiglie insieme in un mondo che cambia”

Due appuntamenti fra Sandigliano e Gaglianico.

Prende il via nel mese di ottobre il nuovo percorso di incontri del Centro per le Famiglie I.R.I.S. – “Il Patio”, con il progetto “Di Comune in Comune”. La rassegna, intitolata “Famiglie insieme in un mondo che cambia”, propone otto appuntamenti gratuiti aperti a genitori, nonni, insegnanti e operatori della comunità educante, con l’obiettivo di offrire spazi di confronto e riflessione sui temi della genitorialità e dell’educazione digitale.

Gli incontri, organizzati dal Consorzio I.R.I.S. di Biella con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni del territorio, degli Istituti Comprensivi, dell’IIS e di diverse associazioni locali, affronteranno le sfide poste dal mondo digitale e dal cambiamento sociale che coinvolge le famiglie e le nuove generazioni.

Gli appuntamenti 

Il primo incontro, dal titolo “Crescere tra pixel e realtà”, si terrà venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20:30 presso il Centro Polivalente di Sandigliano.
Sarà un momento di approfondimento dedicato alla comprensione del fenomeno dei videogiochi e del gaming, volto a superare pregiudizi e paure diffuse, riflettendo insieme su rischi e potenzialità educative.
La serata sarà condotta da Mauro Maurino, co-founder del progetto EduGamers for Kids 4.0, e da Martina Gullone, psicologa, psicoterapeuta e responsabile di EduGamers.
L’associazione EduGamers è riconosciuta a livello nazionale per il suo impegno nella promozione di un utilizzo consapevole e formativo dei videogiochi, rivolto a famiglie, educatori e scuole.

Il secondo appuntamento, “#NoFilter – Sostenere l’autostima e la socialità dei ragazzi iperconnessi”, è previsto per sabato 25 ottobre 2025 alle ore 10:15 presso l’Auditorium di Gaglianico, in via XX Settembre 10.
Si tratta di un laboratorio esperienziale rivolto a genitori, nonni e operatori, condotto da Elisabetta Ranghino (psicologa e psicodrammatista) e Annalisa Alio (educatrice).
Attraverso metodologie attive e momenti di confronto, si lavorerà su come sostenere nei bambini e nei ragazzi l’autostima, la responsabilità e un uso consapevole degli strumenti digitali.

La rassegna “Famiglie insieme in un mondo che cambia” proseguirà nei mesi successivi con altri incontri dedicati a diverse fasce d’età — dalla prima infanzia all’adolescenza — per rispondere ai bisogni educativi e relazionali delle famiglie del territorio.

Nel frattempo, nella sede del Centro per le Famiglie IRIS – Il Patio, in via Caraccio 4 a Biella, continuano le attività di ascolto individuale, i gruppi di conversazione tra genitori, gli spazi di mediazione familiare e i gruppi di parola per figli di genitori separati.

Gli eventi sono gratuiti, ma a posti limitati. È richiesta l’iscrizione tramite il modulo online:

Per informazioni: patio@consorzioiris.net

C.S. Consorzio IRIS, G. Ch.

