Centro per le Famiglie IRIS, presentata la rassegna “Famiglie insieme in un mondo che cambia”

Prende il via nel mese di ottobre il nuovo percorso di incontri del Centro per le Famiglie I.R.I.S. – “Il Patio”, con il progetto “Di Comune in Comune”. La rassegna, intitolata “Famiglie insieme in un mondo che cambia”, propone otto appuntamenti gratuiti aperti a genitori, nonni, insegnanti e operatori della comunità educante, con l’obiettivo di offrire spazi di confronto e riflessione sui temi della genitorialità e dell’educazione digitale.

Gli incontri, organizzati dal Consorzio I.R.I.S. di Biella con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni del territorio, degli Istituti Comprensivi, dell’IIS e di diverse associazioni locali, affronteranno le sfide poste dal mondo digitale e dal cambiamento sociale che coinvolge le famiglie e le nuove generazioni.

Gli appuntamenti

Il primo incontro, dal titolo “Crescere tra pixel e realtà”, si terrà venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20:30 presso il Centro Polivalente di Sandigliano.

Sarà un momento di approfondimento dedicato alla comprensione del fenomeno dei videogiochi e del gaming, volto a superare pregiudizi e paure diffuse, riflettendo insieme su rischi e potenzialità educative.

La serata sarà condotta da Mauro Maurino, co-founder del progetto EduGamers for Kids 4.0, e da Martina Gullone, psicologa, psicoterapeuta e responsabile di EduGamers.

L’associazione EduGamers è riconosciuta a livello nazionale per il suo impegno nella promozione di un utilizzo consapevole e formativo dei videogiochi, rivolto a famiglie, educatori e scuole.

Il secondo appuntamento, “#NoFilter – Sostenere l’autostima e la socialità dei ragazzi iperconnessi”, è previsto per sabato 25 ottobre 2025 alle ore 10:15 presso l’Auditorium di Gaglianico, in via XX Settembre 10.

Si tratta di un laboratorio esperienziale rivolto a genitori, nonni e operatori, condotto da Elisabetta Ranghino (psicologa e psicodrammatista) e Annalisa Alio (educatrice).

Attraverso metodologie attive e momenti di confronto, si lavorerà su come sostenere nei bambini e nei ragazzi l’autostima, la responsabilità e un uso consapevole degli strumenti digitali.

La rassegna “Famiglie insieme in un mondo che cambia” proseguirà nei mesi successivi con altri incontri dedicati a diverse fasce d’età — dalla prima infanzia all’adolescenza — per rispondere ai bisogni educativi e relazionali delle famiglie del territorio.

Nel frattempo, nella sede del Centro per le Famiglie IRIS – Il Patio, in via Caraccio 4 a Biella, continuano le attività di ascolto individuale, i gruppi di conversazione tra genitori, gli spazi di mediazione familiare e i gruppi di parola per figli di genitori separati.

Gli eventi sono gratuiti, ma a posti limitati. È richiesta l’iscrizione tramite il modulo online:

Per informazioni: patio@consorzioiris.net