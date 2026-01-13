 / EVENTI

Alla primaria Pietro Micca le aule si sono trasformate in piccoli laboratori olimpici FOTO

Alla scuola primaria Pietro Micca di Biella l’arrivo della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 non è stato solo un evento da ammirare, ma un’occasione da vivere, capire e condividere. Le aule si sono trasformate in piccoli laboratori olimpici, dove lo sport è diventato linguaggio universale e strumento educativo. In vista del passaggio della fiaccola, insegnanti e alunni hanno costruito una programmazione speciale, capace di intrecciare emozione e conoscenza, gioco e riflessione, entusiasmo e valori.

I bambini hanno scoperto il significato profondo dei cinque cerchi olimpici, imparando che non sono semplici simboli colorati, ma l’abbraccio dei continenti, il segno visibile di un mondo che corre, salta e sogna insieme. Attraverso racconti, attività creative e momenti di dialogo, si è parlato di sport come palestra di vita, di solidarietà come forza che unisce, di rispetto come regola fondamentale, dentro e fuori dal campo. La fiaccola, con la sua fiamma sempre accesa, è diventata metafora potente: il calore olimpico che passa di mano in mano, come i valori che si trasmettono da persona a persona, da generazione a generazione.

Nei corridoi della scuola si respirava un’energia speciale: disegni, cartelloni, parole chiave e sorrisi raccontavano un percorso educativo che ha acceso curiosità e consapevolezza. Per i piccoli alunni della Pietro Micca, la fiaccola non è stata solo un simbolo da vedere sfilare, ma una luce capace di illuminare il senso più autentico dello sport: impegnarsi, aiutarsi, rispettarsi, sempre. Un passaggio che lascia il segno, come una fiamma che continua a bruciare anche dopo aver cambiato strada.

