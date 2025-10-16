Oktoberfest al Bistrot del Gardenville, la Baviera arriva a Biella

Prepara i boccali e allaccia i tiranti: sabato 18 ottobre, il Bistrot del Gardenville si trasforma in un angolo di Baviera per una serata all’insegna di gusto, birra e tradizione!

Arriva Oktoberfest al gardenville, tra piatti tipici bavaresi, birre selezionate, musica a tema e un’atmosfera calda e coinvolgente che ti farà dimenticare di essere a Biella. Buon cibo, tanta allegria e per rendere la serata ancora più speciale un simpatico omaggio per tutti.

Info & prenotazioni Dove: Bistrot del Gardenville, in viale Fabrizio de Andrè, a Biella Quando: Sabato 18 ottobre, dalle ore 18:30

Prenotazioni consigliate: 015.9248260

Info: Gardenvile La Città delle Piante e dei Fiori

I posti sono limitati: prenota subito e assicurati il tuo tavolo per una serata di festa, gusto e allegria in puro stile Oktoberfest!