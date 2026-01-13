Il passaggio della fiaccola olimpica a Vercelli negli scatti di Ciro Simoni FOTO

Oggi, martedì 13 gennaio dalle 13.45 la Fiaccola Olimpica ha tappa a Vercelli nel cammino verso i Giochi Olimpici Milano–Cortina 2026, portando in città i valori dello sport, dell’unione e della partecipazione.

La partenza è stata dalla rotonda tra Corso Torino e via Veterani dello Sport, per poi attraversare le vie cittadine fino all’arrivo in Piazza Cugnolio. Ha poi proseguito verso via Veterani dello Sport, Corso Torino, Corso Prestinari, Piazza Pajetta, ha percorso Corso Garibaldi, Piazza Roma, Corso De Gasperi, Corso Italia, Via Gioberti, Piazza Cavour, Corso Libertà per terminare in Piazza Cugnolio.