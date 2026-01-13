Vigliano, al via la nuova rassegna di appuntamenti musicali al Teatro Erios

Sarà Pugni, alias Lorenzo Pagni, originale cantautore toscano, ad inaugurare la rassegna Extra Rinomata Officina Spettacolo al Teatro Erios di Vigliano Biellese. Cinque appuntamenti tra gennaio e aprile, con altrettanti artisti italiani emergenti.

La rassegna è organizzata dall’associazione Reloaders ed è sostenuta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito, dal comune di Vigliano Biellese e dalla Fondazione CRT. Si tratta di un’iniziativa per promuovere le nuove produzioni artistiche, soprattutto musicali, e dar vita a una stagione culturale diversa, in grado di valorizzare spazi alternativi ai consueti luoghi della cultura piemontesi.

Il concerto avrà inizio alle 21 di venerdì 16 gennaio (con apertura delle porte alle 20).