A Candelo “Medioevo in gioco”, un progetto per far conoscere il ricetto attraverso la storia

Si chiama “Medioevo in gioco” si svolgerà all'interno del Ricetto di Candelo domenica 19 ottobre dalle 14:15 alle 18.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi legati all’anniversario della fondazione del Ricetto. Il progetto è stato ideato dai volontari della Biblioteca Civica L. Pozzo di Candelo in collaborazione con il Comune di Candelo, l’Associazione Culturale CDR, la Banca del tempo e le ragazze del Servizio Civile; hanno collaborato per la buona riuscita della giornata anche le associazioni Proloco, Mares APS, Culturalmente, e l’associazione Piccola fata di Pettinengo. Questa prima edizione è destinata ai bambini, ragazze e ragazzi dai 5 ai 10 anni (accompagnati dai genitori); in primavera seguirà l’edizione per i più “grandicelli” . Prenotazione obbligatoria in Comune, sia attraverso il canale whatsapp della biblioteca (tel. 015.2535146) oppure mediante email a comunicazione@comunedicandelo.it. Priorità verrà data ai candelesi.

Tutto avrà inizio nell’antro dello stregone dove, con un incantesimo, i bimbi si troveranno a vivere nel Medioevo… Sarà questo un modo divertente e coinvolgente per scoprire la storia del Ricetto con i più piccoli. All’ingresso verrà distribuita ai piccoli una borsa con: il libricino “Viaggio nel Medioevo” , un altro libricino con giochi da finire anche a casa, una penna e una mappa del Ricetto con l’indicazione delle 11 postazioni in cui effettueranno giochi o prove varie. Saranno coinvolti più di 25 volontari di Biblioteca, Banca del tempo e Associazione CDR. E l’avventura potrà dirsi veramente conclusa solo quando in Sala Cerimonie (ultima tappa) ciascun partecipante riceverà l’investitura con il collare d’armi da Cavaliere. Il momento dell’investitura sarà anche il momento per tornare al mondo attuale dopo un’avventura nel Medioevo.