Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli

“Per chi volesse donare i propri capelli in aiuto dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana a Capodanno, offro taglio e piega completamente gratuiti. Il taglio deve essere di almeno 20 cm, si accettano sia capelli naturali che colorati. Le ciocche saranno inviate da una collega francese a un’associazione benefica svizzera che si occuperà di fornire le parrucche alle ragazze e ai ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans Montana. Per qualsiasi info non esitate a contattarmi”. E' il post che Erika Schiapparelli del negozio Beauty Corner a Occhieppo Inferiore ha pubblicato da due giorni sulle sue pagine social e che ha già ricevuto quattro adesioni.

La macchina della solidarietà per aiutare le famiglie coinvolte nella tragedia di Capodanno in Svizzera si è messa in moto anche nel biellese. A raccontare di che cosa si tratta è la stessa Erika: “Stavo guardando i social, e ho visto il post di una collega francese “L’atelier Capillare D’Aurelie” a Béon in Francia nel quale scriveva che era in contatto con un' associazione svizzera che si chiama Rolph AG che si trova a Kloten alla quale avrebbe mandato donazioni di ciocche di capelli in aiuto dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Capodanno in Svizzera. Io collaboro già con “Un angelo per capello” un'altra realtà di Bari vicino ai malati oncologici, che fa parrucche e quando ci sono clienti che fanno donazioni a loro non le faccio pagare, ci mancherebbe, è un gesto talmente bello per una donna. Quindi ho scritto a questa collega francese, l'ho contattata, le ho chiesto se potevo collaborare anche io, e lei assolutamente mi ha detto di sì, di mandare a lei le ciocche che mi avrebbero donato e che si farà carico lei di mandarle alla Rolph”.

In appena due giorni Erika ha ricevuto 4 donazioni: “Non mi sarei aspettata subito una risposta così perchè il taglio è notevole – spiega - sono richiesti 20 centimetri di treccia, quindi diventano almeno 25. A differenza di “Un angelo per capello” che non accetta solo capelli naturali, Rolph AG prende anche capelli trattati”.

Erika ha 38 anni: “La collega ha avuto veramente un'idea molto bella, mi ha colpito tanto e ho deciso di aiutarla. E' una tragedia che purtroppo ha toccato tutti, chi per un verso chi per l'altro. Io da ragazza, fino ad almeno dieci anni fa, frequentavo locali, come quei giovani a Capodanno e capita anche parlando con gli amici di interrogarsi, poteva capitare anche a noi di trovarsi in una situazione simile, quindi nel mio piccolo cerco di fare qualcosa per aiutare questi ragazzi, queste famiglie, e se qualche mio collega volesse partecipare a questo gesto di solidarietà non esiti a contattarmi che lo metterò in contatto con l'ideatore di questa iniziativa”.