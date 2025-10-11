“Musica & Moda”, Biella fa festa: palcoscenico in centro fra note e passerelle

Biella accende i riflettori su creatività e talenti locali con il primo festival “Musica & Moda”: una giornata interamente dedicata al connubio fra spettacolo dal vivo e stile, nel cuore del centro cittadino, sabato 18 ottobre 2025, dalle 10.00 alle 20.00.

Dalle 10 alle 18 le scuole di musica biellesi animano vie e piazze con performance live: ensemble, band e giovani solisti trasformano il centro in un circuito di piccoli palchi a cielo aperto.

Dalle 17 alle 20 l’appuntamento clou: la grande sfilata di moda realizzata in collaborazione con i negozi di Biella, accompagnata da musica dal vivo eseguita dai musicisti delle scuole. La passerella è nell’area del Battistero — Piazza Battistero secondo la locandina, in via Battistero nel materiale informativo — a partire dalle 17.

L’evento valorizza la formazione musicale del territorio e il tessuto commerciale del centro, mettendo giovani talenti e boutique sulla stessa scena. La formula “note + outfit” promette un flusso continuo di pubblico per tutto l’arco della giornata e una passerella serale che celebra le proposte delle attività cittadine.

Il festival è promosso con il patrocinio e la collaborazione di Città di Biella, Ascom Confcommercio Biella, CNA Biella, Confartigianato Biella, Confesercenti del Biellese (con il supporto dei Distretti del Commercio del Piemonte).