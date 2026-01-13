Scopri l’Aikido: a Biella open day con Musubi ASD

La MUSUBI asd affiliata CSEN e PROGETTO AIKI è lieta di annunciare che sabato 24 gennaio 2026, si terrà presso il Pala Ginnastica Lamarmora in C.so Rivetti 2/A a Biella, un OPEN DAY dedicato alla presentazione dell’AIKIDO.

Nel corso della mattinata e pomeriggio ci saranno delle dimostrazioni tecniche e delle lezioni aperte dedicate a bambini da 8 anni e adulti, quindi per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di provare questa affascinante arte marziale giapponese.

Per chi volesse salire sul tatami basta una tuta da ginnastica( si pratica scalzi) L’evento avrà i seguenti orari:

Mattina:

dalle 10 alle 11 classe junior;

dalle 11 alle 12 classe adulti;

Pomeriggio:

dalle 15 alle 16 classe junior;

dalle 16 alle 17 classe adulti;

Per ulteriori informazioni:

Responsabile Tecnico Beppe Domenichelli 3° Dan Aikikai di Tokyo musubiasdbiella@gmail.com

tel. +393475206021.