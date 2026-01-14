Miagliano, al via la consegna dei calendari a domicilio

Il comune di Miagliano informa la popolazione che, a partire dalla prossima settimana, verrà recapitato a domicilio il nuovo calendario della raccolta differenziata relativo al periodo gennaio–giugno 2026. Il calendario in distribuzione è in formato ridotto (tavola dimensione A4 fronte/retro) e copre esclusivamente i primi sei mesi dell’anno.

“Questa scelta è motivata dall’imminente revisione del piano d’ambito provinciale, che comporterà, a partire da luglio, modifiche nelle frequenze e nelle modalità di raccolta per alcune tipologie di rifiuti – spiegano dall'amministrazione - L’obiettivo è uniformare il servizio su tutto il territorio dei comuni della provincia di Biella. Si conferma che, per il primo semestre 2026, le giornate di ritiro dei rifiuti rimarranno invariate rispetto agli anni precedenti. Non appena saranno definite le nuove regole, entro il mese di luglio, provvederemo a consegnare il calendario aggiornato per il secondo semestre”.