Appuntamenti d'autunno a Oropa, si parte alla scoperta della Passeggiata dei Preti

L’autunno trasforma Oropa in un quadro vivente di colori e suggestioni. Le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio, i boschi profumano di castagne e la spiritualità del Santuario si arricchisce della bellezza della natura: un invito a rallentare, a respirare l’aria frizzante della montagna e lasciarsi incantare da panorami che cambiano colore ogni giorno. Tra passeggiate, visite guidate, piatti della tradizione e il calore di una castagnata in compagnia, Oropa si conferma una meta ideale per chi cerca emozioni autentiche.

Sabato 18 ottobre, alle 15, visita guidata lungo la Passeggiata dei Preti, o Viale della Rimembranza, uno dei percorsi più suggestivi di Oropa, immerso nei boschi e nella quiete del paesaggio autunnale. La guida racconterà la storia e le curiosità di questo itinerario un tempo dedicato alla meditazione dei sacerdoti, oggi amato dagli escursionisti per i panorami mozzafiato. Ritrovo alle 14.45 alla Basilica Superiore. Durata: circa 1 ora e 30 minuti.

Ogni domenica, alle 11, è possibile partecipare alla visita guidata del Santuario, del Museo dei Tesori e degli Appartamenti Reali dei Savoia, con ritrovo alle 10.45 ai cancelli del Santuario.