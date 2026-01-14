Bocce, sabato torna in campo la serie A

Sabato 17 gennaio riprende il campionato di Serie A.
Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi sarà in campo al "Città di Biella" dalle ore 14, contro la Chiavarese Genova. Si riparte con la classifica, ancora parziale, che vede al comando la Brb Ivrea con 22 punti, seguita dalla Chiavarese con 18, poi La Perosina Torino 16, Crc Gaglianico e Marenese Treviso 13, Noventa Venezia 12, Mondovì Cuneo 8, Auxilium Saluzzo Cuneo 5, Nus Aosta 3, Quadrifoglio Udine 1.
Restano da recuperare ancora gli incontri tra: La Perosina-Quadrifoglio (1° febbraio) e Auxilium-Mondovì (15 febbraio).