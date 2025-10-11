Storie di Piazza invita a "Salutare la montagna"

Dopo quasi trenta appuntamenti tra primavera ed estate termina con i caldi colori dell’autunno in montagna la rassegna Storie Biellesi, di Storie di piazza, che ha avuto il contributo del bando CulturHub di Fondazione CR Biella e il sostegno e patrocinio di numerosi altri partner. Si chiude dunque l’intensa rassegna con due giornate all’insegna della cultura, della memoria e dello spettacolo con l’evento “Salutare la montagna”, una visita guidata teatralizzata a cura dell’associazione Storie di Piazza APS, con testi originali scritti dallo storico Danilo Craveia.

L’iniziativa propone un’esperienza itinerante in quattro tappe, arricchita da una sorpresa musicale finale, pensata per far riscoprire le origini e l’evoluzione di un luogo unico come il Centro Zegna, a quasi un secolo dalla sua fondazione. Costruito per volontà di Ermenegildo Zegna, il centro rappresenta ancora oggi un modello di comunità attiva e lungimirante, dove si intrecciano attività commerciali, proposte culturali, servizi sportivi e presidi sanitari. Un piccolo ecosistema urbano che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. “Salutare la montagna” vuole raccontare proprio questo: il valore della continuità, della comunità, dell’inclusione. Attraverso la narrazione storica e l’interpretazione teatrale, con personaggi diversi, dalle signore alle suore, agli anziani, agli operai al lavoro, il pubblico sarà accompagnato in un percorso emozionante e coinvolgente, tra passato e presente, tra memoria e speranza.

Il percorso vedrà avvicendarsi luoghi significativi del Centro Zegna, i portici, il giardino, compreso il giardino della piscina e all’interno di alcune sale, la visita avverrà con qualsiasi tempo, essendoci appunto possibilità di riparo. Testi di Danilo Craveia, con: Erika Borroz, Carlo Costetti, Ania Masi, Oriana Minnicino, Filippo Pellegrini, Monica Rubin Barazza, Luciano Tomasoni, Gemma Vogliano Musica Simona Colonna, costumi Laura Rossi, regia Manuela Tamietti Le visite si terranno a partire dalle ore 15, in gruppi scaglionati.

Prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 327 485 8731 oppure scrivendo a iscrizioni@storiedipiazza.it