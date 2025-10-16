Astro Barcamp 2025: astronomia e scienza si incontrano ad Occhieppo Inferiore

Cari amici astrofili, astronomi e semplici appassionati di astronomia: l’appuntamento è per sabato 18 ottobre 2025, con la dodicesima edizione del Barcamp “Cieli Piemontesi”, in programma dalle ore 9.00 (registrazione dalle 8.30) presso il Centro Polivalente di Via Adriano Caralli 7, Occhieppo Inferiore (BI).

L’edizione 2025 è organizzata dalla Unione Biellese Astrofili (U.B.A.), storica associazione che da anni si dedica alla divulgazione dell’astronomia sul territorio biellese. Il centro polivalente dispone di ampio parcheggio, facilitando l’accesso ai partecipanti provenienti da tutta la regione.

Come da tradizione, il Barcamp non prevede un comitato scientifico né una scaletta predefinita: gli interventi e i contenuti vengono proposti dai partecipanti e successivamente votati prima della chiusura delle iscrizioni. Anche quest’anno gli organizzatori invitano a proporre lavori e contributi originali, compilando l’apposito modulo che sarà disponibile sul sito ufficiale del Barcamp.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.00 con i saluti delle autorità, seguiti dagli interventi di Andrea Ainardi (Associazione Astrofili Segusini) con “Onde di materia”, Ilario Mauro Berto (U.B.A. – Unione Biellese Astrofili) con “Le origini dello Zodiaco”, e Piero Bianucci, giornalista scientifico de La Stampa, che presenterà “Per una rete globale di smart telescope”.

Dopo la pausa caffè, interverranno Alberto Cora (INAF OATo – SAIt) con “Archeoastronomia in Piemonte”, Walter Ferreri (Osservatorio Astronomico Alpette) con “Saturno, il signore degli anelli”, e Kristijan Boros, che annuncerà la costituzione ufficiale dell’Associazione ETS a supporto delle attività future degli Astro Barcamp.

Nel pomeriggio seguiranno gli interventi di Andrea Frassà (Università di Torino / U.B.A.) con “Le magnetar sono la risposta”, Daniele Gardiol (INAF OATo) con “Un anno di DarkerSky4C: progetto di lotta all’inquinamento luminoso in Europa centrale”, Daniele Mazza (Associazione Astrofili Urania) con “Misure del mezzo interstellare a 1420 MHz”, e Sabino Adriano Saracino (Polo Astronomico Alpette) con “Tecnologia e astronomia”.

La giornata si concluderà con il trasferimento presso l’Osservatorio Astronomico & Astrofisico Biellese, in Strada Vecchia per Ivrea 2, Occhieppo Inferiore (BI), dove si terranno l’inaugurazione del Planetario e la celebrazione del 20° anniversario dell’U.B.A. – Unione Biellese Astrofili.