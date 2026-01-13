 / SPORT

Giochi Olimpici Invernali, Gildo Zegna tedoforo: “Una grande emozione” FOTO e VIDEO

Gildo Zegna, membro della terza generazione della famiglia, ha portato oggi la fiaccola olimpica a Biella in qualità di tedoforo, nell’ambito della staffetta verso i Giochi Olimpici Invernali.

Il passaggio della fiaccola nel cuore del territorio biellese ha rappresentato per Gildo Zegna un momento di forte valore simbolico, celebrando il legame profondo tra la famiglia Zegna e la comunità locale e unendo sport, valori universali e identità territoriale.

La partecipazione di Gildo Zegna alla staffetta olimpica si è svolta nel segno dei valori fondanti dello spirito olimpico – impegno, eccellenza, rispetto e responsabilità – che trovano espressione nella storia, nella cultura e nel senso di appartenenza di questo territorio.

«Portare la fiaccola olimpica nel territorio biellese a me particolarmente caro è stato un momento di grande emozione e orgoglio personale. Un gesto simbolico che unisce passato, presente e futuro, nel segno dell’internazionalità, dei valori olimpici e del legame con la nostra terra. Sono da sempre vicino allo sport riconoscendone il contributo sia alla formazione delle nuove generazioni sia nel promuovere e mantenere uno stile di vita sano anche in età adulta», ha dichiarato Gildo Zegna.

