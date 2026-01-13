Giochi Olimpici Invernali, Gildo Zegna tedoforo: “Una grande emozione” FOTO e VIDEO

Il passaggio della fiaccola nel cuore del territorio biellese ha rappresentato per Gildo Zegna un momento di forte valore simbolico, celebrando il legame profondo tra la famiglia Zegna e la comunità locale e unendo sport, valori universali e identità territoriale.

La partecipazione di Gildo Zegna alla staffetta olimpica si è svolta nel segno dei valori fondanti dello spirito olimpico – impegno, eccellenza, rispetto e responsabilità – che trovano espressione nella storia, nella cultura e nel senso di appartenenza di questo territorio.

«Portare la fiaccola olimpica nel territorio biellese a me particolarmente caro è stato un momento di grande emozione e orgoglio personale. Un gesto simbolico che unisce passato, presente e futuro, nel segno dell’internazionalità, dei valori olimpici e del legame con la nostra terra. Sono da sempre vicino allo sport riconoscendone il contributo sia alla formazione delle nuove generazioni sia nel promuovere e mantenere uno stile di vita sano anche in età adulta», ha dichiarato Gildo Zegna.