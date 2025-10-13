Parlé an piatsa, una serata per riscoprire il dialetto della Valle Cervo

La Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo propone venerdì 17 ottobre, alle 21, presso il circolo Valët in frazione Asmara di Campiglia Cervo la conferenza “Parlé an piatsa”. Il dialetto della Valle del Cervo fra perdita e conservazione per scoprire e riscoprire il valore della nostra parlata locale.

Il dottorando in dialettologia e sociolinguistica Alessandro Flecchia illustrerà i suoi studi linguistici effettuati in Alta Valle del Cervo per una ricerca universitaria, descrivendo le peculiarità del valët e mettendone in evidenza le differenze dagli altri dialetti biellesi e piemontesi in generale e incoraggiandoci a “praticarlo“. Nella stessa occasione, verrà proposta al pubblico una serie di serate da trascorrere “An vëggia”, dedicate all'ascolto e alla riscoperta valët, per comprendere il valore di parlarlo in libertà, senza timori di errori né di giudizi.

Alla base non c'è la pretesa di imparare a leggere o scrivere il valët, ma di recuperarne i suoni e le espressioni prima che sia troppo tardi. La lingua locale è un importante tassello della cultura della Bürsch, che l’Associazione culturale Casa Museo vuole divulgare e preservare. La serata è ad ingresso libero e non occorre prenotazione.

Per informazioni: 338.3876595, 333.1486961 o info@casamuseo-altavalledelcervo.it