Oropa accoglie la Fiamma Olimpica, tappa simbolica nel cuore di Biella FOTO e VIDEO Catia Ciccarelli e Mauro Benedetti per newsbiella.it

La Fiamma Olimpica è giunta al Santuario di Oropa, luogo simbolo del Biellese che unisce spiritualità e grandi imprese sportive.

La fiaccola ha fatta la sua entrata nel tardo pomeriggio di oggi, 13 gennaio, alla presenza di un pubblico nutrito che ha accolto con entusiasmo l'arrivo dei tedofori. Proprio quest'ultimi hanno percorso prima la scalinata del Santuario, poi il chiostro della Basilica Antica con tappa finale di fronte ai portoni della Basilica Superiore. Un momento particolarmente atteso dalla comunità biellese dopo il passaggio di questa mattina nella città di Biella.

Ora, il viaggio della Fiamma, iniziato a Olimpia il 26 novembre 2025, si concluderà il prossimo 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro con la cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina.