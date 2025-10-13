Arriva il primo festival Biella Musica e Moda tra sfilate ed esibizioni

Dopo il successo della Notte Bianca Show dello scorso 4 luglio e accogliendo la richiesta dei commercianti di proseguire con iniziative di animazione cittadina, l’Assessorato al commercio dell’Amministrazione comunale di Biella ha il piacere di presentare il primo festival “Musica & Moda”, in programma venerdì 18 ottobre: una giornata interamente dedicata all’incontro tra spettacolo dal vivo e moda, nel cuore del centro cittadino, dalle 10 alle 20.

Dalle 10 alle 18 le scuole di musica biellesi animeranno vie e piazze con performance live: ensemble, band e giovani solisti trasformeranno il centro in un circuito di palchi a cielo aperto, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Dalle 17 alle 20 sarà il momento della grande sfilata di moda, realizzata in collaborazione con i negozi del centro e accompagnata dalla musica dal vivo dei musicisti delle scuole. La passerella sarà allestita nell’area del Battistero – Piazza Battistero.

L’assessore al Commercio del Comune di Biella, Anna Pisani, commenta: “Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la formazione musicale del territorio e il tessuto commerciale del centro, mettendo giovani talenti e boutique cittadine sulla stessa scena. Musica e moda diventano protagoniste insieme, offrendo al pubblico una giornata di festa che culmina in una serata dedicata alla creatività, allo stile e alla vitalità di Biella. Un ringraziamento particolare va a Confartigianato nelle figure di Tiziana Negro e Cristiano Gatti che hanno guidato l’organizzazione insieme alla cabina di regia del DUC composta da Confercenti, ASCOM e CNA Biella. Ulteriore ringraziamento va a Cristiano Gatti che presenterà anche l’evento”.