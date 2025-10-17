A Massazza si corre per la ricerca. L'appuntamento è per le 15 di domenica 19 ottobre al campo sportivo del paese. In occasione del mese rosa, le donne di ogni età sono invitate a partecipare all'evento sportivo non competitivo a favore della prevenzione e a indossare un indumento rosa.

Il percorso è di circa 4 chilometri. A seguire verrà offerta una merenda a tutte le partecipanti. I fondi raccolti saranno devoluti al Fondo Edo Tempia. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.

Per info: 347.0541202 e 346.3232271.