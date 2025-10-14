A Masserano torna il Mercatino dell'Antiquariato

Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna sabato 18 ottobre con la seconda edizione il Mercatino dell’Antiquariato.

Il mercatino si snoderà con oltre 70 espositori dalla Piazza del Mercato, lungo i suggestivi portici di via Beccherie, attraverso il caratteristico vicolo Offelletto fino ad arrivare alla piazzetta del borgo antico e proseguire sotto i portici del borgo inferiore, immersi nell’antico passato medievale.

In un’atmosfera senza tempo si potrà scovare qualche rarità, un oggetto antico, un gioiello vintage, una porcellana preziosa, un disco in vinile raro e scoprire il ricco patrimonio artistico di un borgo immerso tra boschi e vigneti: il seicentesco Palazzo dei Principi Ferrero Fieschi, con le sue sale ricche di stucchi e affreschi, visitabile accompagnati dalle guide dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; la chiesa medievale di San Teonesto, che ospiterà per l’occasione la mostra di acquerelli di Giorgio Marinoni “Omaggio a Masserano”.

Nella piazzetta del Borgo inferiore sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici e fermarsi al punto di ristoro della Pro Loco.