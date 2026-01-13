Mensa a scuola, le tariffe del servizio a Verrone, Villanova e a Massazza

La Giunta Comunale di Verrone ha approvato le tariffe del servizio di mensa scolastica per il periodo gennaio–giugno 2026 (anno scolastico 2025/2026) e settembre–dicembre 2026 (anno scolastico 2026/2027), per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia.

Il servizio mensa rappresenta da anni un supporto fondamentale per le famiglie, pensato per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare. Il Comune garantisce la continuità del servizio, già attivo da decenni per la Scuola dell’Infanzia e dal 1993 per la Scuola Primaria.

Il costo del pasto per il Comune è pari a 4,97 euro più IVA e il servizio è garantito agli alunni delle scuole di Verrone e Massazza e al personale comunale.

Per l’anno 2026 la percentuale di copertura del servizio è fissata al: 65% per i residenti; 84% per i non residenti

Le tariffe applicate alle famiglie tengono conto dell’ISEE, secondo il regolamento comunale, con agevolazioni per i redditi più bassi e per i nuclei familiari con più figli.

Per i residenti di Verrone è prevista l'esenzione totale per ISEE fino a 3.135,93 euro; 3,50 euro a pasto per ISEE superiori; 2,80 euro a pasto per famiglie con più figli iscritti alla mensa e ISEE fino a 9.407,79 euro

Per i residenti di Villanova Biellese: Per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Verrone: Gratuità fino a 6.507,36 euro di ISEE; Quote progressive a carico della famiglia dal 30% all’80% in base alle fasce ISEE100% del costo per ISEE oltre 13.014,71 euro

Per i residenti di Massazza,1,00 euro a pasto per ISEE fino a 3.135,93 eur0 o3,00 euro per ISEE fino a 9.407,79 euro con un figlio; 2,48 euro per famiglie con più figli che usufruiscono della mensa; 3,70 euro per gli altri casi.

Per gli utenti non residenti o non rientranti nelle categorie agevolate, la tariffa è fissata a 4,50 euro a pasto.