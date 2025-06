Tante cose da fare a Biella nel we del 7 e 8 giugno.

SABATO 7 GIUGNO

- Biella, "Campionato Nazionale AiCS Ginnastica Ritmica" al PalaForum di Biella

- Cossato, mercatino degli hobbisti al Ponte

- Biella, Centro Sportivo Comunale di Corso 53° Fanteria, torneo di calcio Categoria Under 14, in memoria dello storico capitano della Biellese Lorenzo Mazzia.

- Biella, sede Alpini di Biella "Ramazzaday"

- Biella, “Un Santo per Amico”, un recital dedicato alla figura di Pier Giorgio Frassati.

- Biella, biblioteca, incontro con i finalisti del Premio Biella letteratura e industria, alle ore 17.00

- Donato, l’Associazione Culturale Rina Valé APS di Donato organizza il Mercatino della Solidarietà, un appuntamento speciale aperto a tutti.

- Biella, Veglia di Pentecoste, un momento di preghiera attraverso la Liturgia della Parola.

- Biella, alle 16.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Biella, si svolgerà l’evento “Parliamone” organizzato da Nomafiebiella.

- Biella, appuntamento al Giardino Botanico

- Biella, "streeat food trak", parco Kenedy

- Masserano, Palazzo dei Principi, via Roma 188, dalle 18 "Noir a Palazzo" a cura dell'associazione don Vittorino Barale, in collaborazione con la Biblioteca di Masserano

- Piedicavallo, via Monte Grappa 1, dalle 19, “Voci in musica” – Concerto alpino a Piedicavallo. Si aprono infatti i festeggiamenti per il 60° anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini di Piedicavallo: nella splendida cornice della Chiesa di San Michele a Piedicavallo, concerto ensemble di voci bianche dell'Istituto Comprensivo di Andorno Micca, formato da bambini e bambine del territorio. Con loro, anche Cantimbanchi, il coro degli insegnanti

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 21 Concerto a Oropa "Missa Papae Marcelli" - G. P. da Palestrina

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 I tre tesori del Qi Gong

- Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8, dalle 14,30 Tutti insieme per Peraldo Bert – Concerto finale del Concorso Internazionale “Nilo Peraldo Bert”

- Miagliano, parte la stagione Wool Experience 2025 di Amici della Lana aps presso il Lanificio Botto

- Cavaglià, laboratorio pratico empatia ed emozioni

- Vigliano, Vivigliano 2025

- Mongrando in festa

- Biella, 36^ StraBiella - Corri con la CRI

- Cerrione, Event's village Cerrione

- Graglia, festa della ceramica e dei bambini, cena itinerante

- Biella, Palazzo Gromo Losa lo spettacolo “Il mondo senza plastica in 80 giorni” inserito nella rassegna “Famiglie a teatro”

- Vandorno, mercatino d'estate

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Valdengo in festa, passeggiata ecologica con accompagnatore ore 10, gara di bocce ore 15

- Occhieppo Inferiore Villa Mossa, ore 10 laboratorio 2/4, ore 14 ore 14,30

- Ponderano, “Tisane Letterarie” e “Fili di Vita” con un evento speciale all’insegna della poesia e della musica

- Biella, Liceo Avogadro, via Galimberti 5, Avogadro all'Avogadro! dalle 20.30 alle 21.30

- Pettinengo, via G.B. Maggia, 2, (T)essere Insieme - XVII edizione dell’evento dedicato all’artigianato tessile

DOMENICA 8 GIUGNO

- Pollone, 7° raduno auto e moto d'epoca, Memorial Enrico Leone, partenza ore 8 in piazza San Rocco, ore 11 piazza Martiri a Biella esposizione

- Gaglianico, “Trofeo Ormezzano”

- Biella, Centro Sportivo Comunale di Corso 53° Fanteria, torneo di calcio Categoria Under 14, in memoria dello storico capitano della Biellese Lorenzo Mazzia.

- Donato, l’Associazione Culturale Rina Valé APS di Donato organizza il Mercatino della Solidarietà, un appuntamento speciale aperto a tutti.

- Biella, Liceo Avogadro, via Galimberti 5, Avogadro all'Avogadro! dalle 16.30 alle 17.50

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7, dalle 14,30 Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Viverone, Parco di Villa Lucca, dalle 16,30 I tesori del Parco - spettacolo teatrale di Storie di Piazza APS

- Piedicavallo, via IV Novembre 3, dalle 14 Torneo di Tarocchi

- Pettinengo, via G.B. Maggia, 2, (T)essere Insieme - XVII edizione dell’evento dedicato all’artigianato tessile

- Biella, via Serralunga 27, dalle 14,30 L'Arte Vien Giocando

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa

- Campiglia, Campiglia Cervo, San Paolo Cervo, Parco di Villa Magnani - Forest Bathing e Visita Guidata dalle 14,45

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 16,30 Concerto Gospel a Oropa

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Valdilana, Casa Zegna, via Marconi 23, dalle 14,30 Giardini di pietra e pietre del giardino - Il giardino segreto di Ermenegildo Zegna

- Piedicavallo, gara di Tarocci della pro loco

- Graglia, festa della ceramica e dei bambini

- Vandorno, mercatino d'estate

- Biella, appuntamento al Giardino Botanico

- Biella, "streeat food trak", parco Kenedy

- Miagliano, festa di Calendimaggio mercatino, passeggiata nel bosco ore 10,30

- Mongrando in festa, passeggiata ecologica con accompagnatore ore 15, gara di bocce ore 15

- Sostegno, apertura Museo del Bramaterra, ore 14

- Pollone, biblioteca ore 10 percorso artistico, ore 14 maratona letteraria

- Tollegno, Attraverso Tollegno, passeggiata 9,30 ritrovo al Villaggio Filatura

- Vigliano, Vivigliano 2025, 4 tornei in piazza Martiri dalle 9

- Occhieppo Inferiore, Corsa Ciclistica Giovanissimi FCI (Venaria Reale ( To) h 13/14 Dal Polivalente Trofeo Pneumatici Bergo ore 13

- Valdengo in festa, raduno non competitivo di auto d'epoca 9,30 partenza dal Gruppo sportivo Amici di Valdengo, ore 17 paracadutismo, esibizione

- Valdilana, 14° Trail Oasi Zegna

MOSTRE

- Valdilana, da sabato 17 maggio a domenica 16 novembre 2025, gli spazi di Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella) accolgono un racconto visivo che intreccia fabbrica, comunità e natura, in armonia con i temi che si inscrivono nella linea di azione della Fondazione.

- Biella, via Seminari, 3 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese fino al 28/09

- Sordevolo, V Appuntamento Angela Lobefaro. Soulscape Report; Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni 25 maggio > 6 luglio da giovedì > domenica ore 15 > 19:00

- Biella, dal 31 maggio al 14 settembre 2025 a Biella Piazzo, nei due complessi storici di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, si terrà la VI edizione della rassegna “Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni”. Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 25 | Biella Piazzo; Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo 22/24 |; Biella Piazzo; panificio Maurizio Sella Via Corradino Sella, 6, Biella Piano presso Fondazione Sella; Orari di apertura: sabato e domenica 10:00 19:00, Apertura straordinarie: 2 giugno, 15 agosto 2025 10:00 19:00.

- Orario dalle ore 9 alle 19, Pettinengo, via G.B. Maggia, 2 "In Blu - Coperte delle valli Biellesi", fino al 6 luglio

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese. Orari mostra: martedì dalle ore 20 alle 22 - domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.