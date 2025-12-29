“Contiamo su di noi – Move”, i giovani raccontano il Biellese attraverso il cinema

Continua nel Biellese la rassegna itinerante “Contiamo su di noi – Move: i corti invadono i territori”, promossa da Storie di Piazza APS, che porta nei comuni del territorio i cortometraggi realizzati con ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni nell’edizione 2025 del progetto.

Quest’anno sono stati prodotti tre cortometraggi, girati a Cascina Oremo, Città Studi e al Rifugio Rivetti. Dopo le prime presentazioni di fine novembre e inizio dicembre, la rassegna prosegue a gennaio con tre nuove proiezioni a ingresso libero: il 4 gennaio alla Casa del Popolo di Vigliano Biellese, il 5 gennaio al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo e il 16 gennaio all’Auditorium comunale di Brusnengo.

Le serate rappresentano un’occasione per conoscere il progetto e per scoprire nuove storie ambientate nel territorio biellese, raccontate attraverso lo sguardo dei giovani partecipanti, che saranno anche i presentatori dei film. La tappa di Piedicavallo si inserisce nel calendario della manifestazione “Natale a Piedicavallo”, mentre l’appuntamento di Brusnengo riproporrà anche il cortometraggio “Un paese dove tornare”, realizzato nel 2023 e dedicato al paese e alla sua tradizione vinicola.

“Contiamo su di noi” è un progetto di educazione al linguaggio audiovisivo che affianca alla formazione dei ragazzi la valorizzazione dei luoghi della Provincia di Biella, attraverso il cinema come strumento di espressione e racconto del territorio.