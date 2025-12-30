A Bioglio scatta l'allarme per un incendio al camino, l'intervento decisivo dei Vigili del Fuoco evita il peggio FOTO e VIDEO

Attimi di apprensione a Bioglio dove nella serata di ieri, 29 dicembre, si sarebbe sviluppato un incendio all’interno della canna fumaria di un’abitazione. Le fiamme, partite dal camino, avrebbero cominciato ad intaccare una parte del tetto delineando uno scenario grave e preoccupante.

Fondamentale l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti molto velocemente sul posto prima che la situazione potesse degenerare. Le squadre di Biella, Cossato e Ponzone hanno circoscritto il rogo in breve tempo, evitando che si propagasse in tutta la struttura dell’edificio.

In seguito si sono tenute le operazioni di messa in sicurezza, seguite da un’accurata bonifica dell’area interessata per scongiurare eventuali riprese dell’incendio.