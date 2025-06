Un Santo per Amico, il recital su Pier Giorgio Frassati sarà a Biella

I ragazzi degli oratori di Brusnengo e Masserano invitano la cittadinanza a partecipare ad un evento speciale: “Un Santo per Amico”, un recital dedicato alla figura di Pier Giorgio Frassati. Lo spettacolo, che si terrà sabato 7 giugno presso il Teatro Don Minzoni in via Don Minzoni 12, a Biella, avrà inizio alle 21, con ingresso a offerta libera.