Ponderano, il 5 per mille del Comune destinato al progetto “Pomeriggio all’Oratorio”

La Giunta comunale di Ponderano ha deciso di destinare alla Parrocchia di San Lorenzo i fondi derivanti dal 5 per mille dell’IRPEF, relativi all’anno d’imposta 2023. La somma complessiva ammonta a 1.380,73 euro e sarà utilizzata per finanziare il progetto “Pomeriggio all’Oratorio”, rivolto a bambini e ragazzi.

Il 5 per mille è uno strumento che consente ai contribuenti di destinare una quota della propria imposta sul reddito a soggetti che operano in ambiti di interesse pubblico e per finalità di utilità sociale. Per l’anno 2025, come risulta dai dati del Ministero dell’Interno – Finanza Locale, il Comune di Ponderano è risultato beneficiario di questo contributo.

L’Amministrazione comunale ha scelto di impiegare le risorse a sostegno di un’iniziativa educativa e ricreativa pensata per i più giovani, con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione, crescita e socializzazione.