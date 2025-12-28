Concerto degli Auguri a Cossato: gremito il teatro FOTO

Teatro gremito a Cossato per il Concerto degli Auguri, che sabato sera ha richiamato un pubblico numeroso al Teatro Comunale di Cossato. Una serata partecipata, segno dell’attesa e dell’affetto che la città riserva a uno degli appuntamenti musicali tipici del periodo natalizio.

Sul palco si è esibita la Filarmonica Cossatese, diretta dal maestro Stefano Demarta, con un programma che ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale vario e apprezzato. La conduzione della serata è stata affidata a Francesco Zoppello, che ha introdotto i diversi momenti del concerto.

Ad arricchire l’esibizione, la partecipazione del soprano Clorinda Bach e del tenore Edoardo Melis, insieme agli alunni ed ex alunni della classe di clarinetto dell’Istituto Comprensivo di Cossato, coinvolti in un’esperienza che ha unito musica e formazione.

La serata si è conclusa con un brindisi di auguri, suggellando un evento riuscito sotto il profilo artistico e partecipativo.