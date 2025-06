A Cavaglià un laboratorio pratico per la famiglia, si parlerà di empatia

Un laboratorio pratico per analizzare le emozioni, in particolare l'empatia attraverso i libri e la lettura con i bambini. Ma qual è il ruolo che ricopre nella nostra vita? È possibile diventare empatici? Se ne parlerà all'incontro, in programma dalle 10.30 alle 12 di sabato 7 giugno, nei locali della sala convegni di piazza Vercellone, a Cavaglià.

L'ingresso è gratuito ma si consiglia la prenotazione al numero 320.0736539. Per l'occasione, è possibile anche lasciare i bambini alla Biblioteca Ragazzi, dove saranno intrattenuti con letture e attività.