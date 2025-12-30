A Mongrando un brindisi con i commercianti e gli Alpini: un momento di comunità

Nelle scorse settimane il salone della Biblioteca di Mongrando ha ospitato il brindisi augurale con i commercianti e gli esercenti del paese.

“È stato un momento prezioso di incontro, confronto e convivialità per ringraziare chi, con dedizione e passione, anima quotidianamente il tessuto economico e sociale di Mongrando – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - La loro presenza e il loro impegno sono fondamentali per la vitalità della nostra comunità. Abbiamo approfittato di questo momento per offrire un piccolo riconoscimento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita degli eventi e delle iniziative organizzate in questo anno".

Oltre ai commercianti erano presenti anche un nutrito gruppo di Alpini. "Anche a loro, nella figura del Capogruppo Vittorio Ravara, abbiamo consegnato una targa e una pergamena in ringraziamento di quanto fatto durante l'Adunata - sottolinea il Comune - Ringraziamo tutti i partecipanti per la bellissima serata. Insieme, continuiamo a lavorare per un futuro ricco di opportunità per il nostro territorio”.