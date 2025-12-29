“Ar…Riva la Befana”: Biella festeggia l’Epifania in Piazza San Giovanni Bosco

Biella si prepara a festeggiare l’Epifania con “Ar…Riva la Befana”, l’evento in programma martedì 6 gennaio 2026 in Piazza San Giovanni Bosco, dedicato a bambini, famiglie e cittadini.

La giornata prenderà il via dalle ore 10.00 con la Città del Market in via Italia e l’esposizione di moto. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la piazza sarà animata da un ricco calendario di iniziative: giochi per bambini e famiglie, lo spettacolo di “Magicamente Mister G”, con un mix di giocoleria e magia, la merenda offerta da Brusa Pasticceria, il lancio della calza, il giro con i pony e l’area street food.

Uno dei momenti più attesi è previsto alle ore 17.30, quando la Befana scenderà dal campanile di San Cassiano, regalando un suggestivo spettacolo. Tutti i partecipanti sono invitati a portare la propria calzina, che verrà riempita con dolci sorprese.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Biella e Valle Oropa e dall’Ente Manifestazione Biella Riva – Città di Biella, con il contributo di Protectors Ursis B. Le MC, Squadra AIB Biella Orso, Banca del Giocattolo, Oratorio San Cassiano, Edilizia Acrobatica e Woodyriding Club.