Carnevale Benefico di Cavaglià, il 6 gennaio la 53ª edizione

Cavaglià si appresta a rinnovare uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale, con il Carnevale Benefico in programma martedì 6 gennaio 2026, giunto alla sua 53ª edizione.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 9.30 con l’Investitura Ufficiale di Generale e Colonnello e la presentazione delle nuove Maschere Gianduja e Giacometta. Seguirà la consegna delle chiavi del paese da parte del Sindaco presso la sede Municipale e quindi la sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla “Filarmonica di Cavaglià”, che allieterà la mattinata.

Alle ore 10.00 è prevista la visita agli ospiti dell’Infermeria C. Vercellone; alle ore 11.00 si terrà la Santa Messa in suffragio degli Amici del Carnevale. La giornata proseguirà alle ore 12.30 con il pranzo presso l’Agriturismo “La Calliera”.

Il Carnevale proseguirà poi dal 5 al 8 marzo, con grandi serate, pranzi, cene e fagiolata, oltre a proposte gastronomiche come fritto misto alla Piemontese, pesce e tanto altro.

Per maggiori informazioni: Sonia 349.2356822 e Daniele 340.7852110.