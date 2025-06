La ‘ndrangheta in Piemonte: 14 anni dopo Minotauro, a Biella incontro con il magistrato Roberto Sparagna

Sabato 07 giugno, alle 16.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Biella, si svolgerà l’evento “Parliamone” organizzato da Nomafiebiella. Ospite dell’evento il magistrato Roberto Sparagna, Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, che interverrà sul tema: “La ‘ndrangheta in Piemonte: 14 anni dopo Minotauro”. Dialogheranno con il relatore, Ruggero Mauro Crupi, Procuratore della Repubblica di Biella, e Domenico Cipolat, Presidente di NOmafiebiella.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è l’occasione per una attenta riflessione sulla ‘Ndrangheta. In apertura dell’incontro, gli studenti dell’ I.I.S. “E. Bona” di Biella restituiranno con un video momenti salienti dell’iniziativa: il 23 maggio si è svolta a Palermo la 9° edizione di questo percorso educativo, nato nel 2017 con l’obiettivo di dare continuità ai processi di cittadinanza consapevole, attivati con i ragazzi e le loro famiglie, e di rafforzare il senso civico dei giovani. L’iniziativa, svoltasi nel quartiere “Noce” di Palermo è sostenuta dall’Istituto Comprensivo "De Amicis - Da Vinci" e dall’Associazione di Promozione Sociale “ ‘a Strummula”. In questa occasione il quartiere diventa il luogo dove gli studenti, attraverso interventi e performance artistiche, diventano protagonisti e nello stesso tempo testimoni dei principi di legalità.

Proprio grazie ad uno dei "gemellaggi contro la povertà educativa" siglati dalla Fondazione Casa di Risparmio di Biella in collaborazione con “Con i Bambini” dal 2023 è nata una sinergia con l'associazione “Strummula”, che, grazie al contributo della Fondazione e avvalendosi dell'attività didattica di NOmafiebiella, si è concretizzata in questi anni con la partecipazione alla commemorazione della strage di Capaci di un gruppo di studenti biellesi. Nel 2023 sono andati in Sicilia studenti del “Gae Aulenti”, nel 2024 studenti del “Liceo scientifico di Cossato” e nel 2025, studenti della 3J dell’indirizzo Turismo del “Bona” di Biella.

Il loro percorso formativo, in vista del 33° anniversario dell'attentato di Capaci, è stato curato dalla Prof.ssa Manuela Santoro e si è avvalso del sostegno della Dirigente prof.ssa Raffaella Miori e della prof.ssa Arabella De Bernardi, resesi disponibili, con Marta Maglioli e Alberto Panzanelli della Fondazione Cassa di Risparmio, ad accompagnare gli allievi. Molti i momenti salienti di questa esperienza, fra tutti il significativo incontro con Fiammetta Borsellino. Per gli studenti è stato un cammino “dentro” la Sicilia vera, quella del dolore ma anche del riscatto, che ci insegna che nella vita esiste il dolce ma esiste anche l’amaro.