Un Capodanno fuori dal Comune, è iniziato il contro alla rovescia: sarà al Piazzo di Biella

Si terrà il 31 dicembre a partire dalle ore 22.00, nella suggestiva cornice di Piazza Cisterna al Piazzo, l’evento “Un Capodanno fuori dal Comune”, un’iniziativa di grande rilievo pensata per offrire alla Città un appuntamento di qualità per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e convivialità, rivolta a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno a Biella, con la possibilità di vivere un vero e proprio appuntamento collettivo in uno dei luoghi più affascinanti della città.

Il programma prevede cinque ore di DJ set, stand di somministrazione per il pubblico, gadget, ma anche un’organizzazione attenta anche agli aspetti logistici e di trasporto: sarà infatti garantito un servizio di bus-navetta continuativo con una corsa ogni 20 minuti in entrambe le direzioni, attivo per tutta la durata dell’evento, che collegherà Biella Piano (Piazza DeAgostini lato EX Funicolare) con Biella Piazzo (parcheggio del Bellone) facilitando l’accesso e il rientro in sicurezza.

“È quasi tutto pronto per accogliere, nella splendida cornice di Piazza Cisterna, le tante persone che decideranno di passare un momento di convivialità e attendere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno – dichiara l’assessore agli Eventi e alle Manifestazioni della Città di Biella, Edoardo Maiolatesi –. Sarà un’occasione per ritrovarsi e scambiarsi un augurio collettivo, con l’auspicio che il 2026 sia un anno ricco di soddisfazioni per tutta la nostra comunità”.

Un appuntamento pensato per vivere Biella, valorizzarne i suoi spazi e salutare il nuovo anno all’insegna della condivisione.