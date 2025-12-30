Giochi e doni per i più piccoli: a Camandona l’Epifania dei Bambini

La Pro Loco di Camandona promuove l’Epifania dei Bambini, in programma martedì 6 gennaio 2026, con un pomeriggio dedicato ai più piccoli.

L’appuntamento è fissato alle 15.30 presso la sede della Pro Loco, in frazione Falletti, dove sono previste attività con giochi e doni per tutti. Nel corso dell’iniziativa sarà attiva la Banca del Giocattolo e, a seguire, verrà offerta una merenda per bambini e genitori.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Camandona in collaborazione con gli Amici dei Presepi di Callabiana, nel quadro delle iniziative dedicate all’Epifania.