Famiglie a teatro, in arrivo lo spettacolo a Palazzo Gromo Losa

E’ in programma il 7 giugno a Palazzo Gromo Losa lo spettacolo “Il mondo senza plastica in 80 giorni” inserito nella rassegna “Famiglie a teatro” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che offre a famiglie con bambini la possibilità di assistere gratuitamente a spettacoli teatrali appositamente creati per quella fascia di pubblico.

Lo spettacolo è a cura di Areté Ensemble, scritto, diretto ed interpretato da Annika Strøhm, Saba Salvemini; Lifegate e Plastic Free Odv Onlus sostengono il progetto. Phileas Fogg questa volta accetterà la scommessa più irrealizzabile: eliminare tutta la plastica dalla Terra. Accompagnato dall’infaticabile assistente Passpartout, partirà per un viaggio attorno al mondo in cui incontrerà diverse figure: la dottoressa Adua che lo aiuterà a studiare ed escogitare nuovi modi per liberare il mondo dalla plastica, il professor FixFix che gli illustrerà tutte le invenzioni esistenti in grado di sostituire la plastica con prodotti non inquinanti ed infine il Doctor Hunter, che gli insegnerà come far sparire la plastica dalla faccia della terra trasformandola in elementi interamente biodegrabili.

La storia è vissuta in prima persona da due telecronisti che dal loro studio televisivo raccontano e danno vita a tutta l’impresa di Fogg. Due attori, una grande cassettiera che si trasforma in libreria, ristorante, studio, città ed un teatro che punta e crede nell’immaginazione dei partecipanti. Un teatro dove è l’attore a creare la magia. Lo spettacolo è estremamente interattivo e prevede il coinvolgimento diretto del giovane pubblico. Al termine è previsto un momento di incontro con giochi e quiz teatrali. La rappresentazione affronta i temi della sostenibilità, del riciclo, della natura ed ha una durata di 50 minuti + 30 minuti di incontro al termine dello spettacolo. Tutti gli spettacoli avranno luogo alle 18 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione tramite apposito link sul sito www.fondazionecrbiella.it.

In caso di pioggia verranno realizzati all’interno dell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa.