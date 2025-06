Al Lanificio Botto di Miagliano, parte la stagione Wool Experience 2025 di Amici della Lana aps

Sabato 7 giugno parte la stagione Wool Experience 2025 di Amici della Lana aps presso il Lanificio Botto di Miagliano.



Il progetto Wool Experience curato da Amici della Lana con il coordinamento di Manuela Tamietti e Davide Varesano, è stato sostenuto negli anni da Fondazione CRB.

Il Lanificio che ospita le numerose attività in collaborazione con Biella The Wool Company aprirà i battenti il 7 giugno e proseguirà fino a settembre alternandosi nelle giornate di sabato e domenica e talvolta venerdì, con un ricco programma che prevede passeggiate, spettacoli, laboratori, visite guidate e animazioni culturali.

Come sempre le nostre esposizioni sulla lana e sulla fabbrica saranno a disposizione, il primo evento prevederà la messa in pratica di quei Giochi antichi che caratterizzano la Valle Cervo ma non mancheranno le numerose passeggiate in natura con momenti di condivisione con gli autori e il Sentiero delle sirene, sui passi degli operai cercando gli elementi di quel trenino che entrava in fabbrica e a Miagliano invertiva la direzione andando “al contrario” e salendo fino alla Balma, o i percorsi ad anello delle Antiche vie, con pranzo al sacco o degustazioni presso aziende agricole.

Gli spettacoli saranno curati da Storie di Piazza aps con un’importante sezione giovanile dell’associazione presente durante l’estate anche per prove e laboratori teatrali. Ritornerà in agosto lo spettacolo più amato: quello dedicato a Giovanna De Monduro, la strega di Miagliano.

Novità di quest’anno?

La lavorazione della lana, a cui siamo inesorabilmente attaccati, avverrà con una giovane diciottenne appassionata di uncinetto che a luglio ci svelerà la bellezza della lavorazione divenuta sua passione.

Ci sarà sempre a luglio la possibilità di costruire una sedia apposita per coloro che amano sferruzzare, con il falegname Ettore Macchieraldo che presenterà con Giuseppe Pidello anche il suo libro Imparare Facendo, esperienza di Scuola senza pareti della Trappa.

Nel dettaglio:



Si inizia sabato 7 alle ore 16.00 con La Fabbrica della Valle: i giochi antichi, visita e giochi nella mostra La Fabbrica della Valle con momenti ricreativi per i bambini (ma anche per gli adulti) che potranno cimentarsi nei giochi antichi presenti nella mostra stessa: il gioco dell’orso, il gioco della settimana, il lancio dei cerchi sulle rocche, la sala da ballo del Buitùn, la strega e le sue pozioni, il trenino, gli gnomi.

La Fabbrica della Valle racconta attraverso 13 pannelli la storia e l’enorme impatto che il Cotonificio Poma prima e il Lanificio Botto dopo hanno avuto su Miagliano a cui sono collegati i giochi d’altri tempi protagonisti della giornata.

Partecipazione ad offerta libera, info 351.886.2836 (WhatsApp).



Domenica 15 giugno alle ore 15.00 presso l’Anfiteatro P.408, MelaCanti, il laboratorio interattivo di musica e gioco per famiglie e bimbi della fascia d’età 3-6 anni a cura dei musicisti dell’Associazione Tessiture Sonore.

Amici della Lana ha il piacere di collaborare con Tessiture Sonore che è una rete di professionisti negli ambiti della musicoterapia e dell’educazione musicale, attivi nel Biellese e dintorni.

In caso di maltempo l’evento verrà fatto all’interno del Lanificio Botto. Partecipazione ad offerta libera, info e prenotazioni 351.886.2836 (WhatsApp) o amicidellalana@gmail.com.

Fuori programma sempre il 15 giugno ci sarà la Festa di Calendimaggio, di Onda Verde Civica, spostato da maggio a giugno causa maltempo.

Si prosegue venerdì 20 giugno alle ore 17 con 5secondiinscena: Cambio di programma, lo spettacolo con ragazzi under 19 inserito in Storie Biellesi di Storie di Piazza aps, associazione che collabora e condivide gli spazi del Lanificio con Amici della Lana.

Partecipazione ad offerta libera, prenotazioni iscrizioni@storiedipiazza.it - 327.485.8731.



Sempre venerdì 20 prenderà il via la residenza d’artista curata dal drammaturgo, attore e regista Fabio Banfo dal titolo Zio Vanja o del sublime fallire.

Il seminario partirà alle ore 21 di venerdì 20 e si concluderà alle 18.00 di domenica 22 giugno alternandosi fra il Lanificio f.lli Botto di Miagliano e la frazione Falletti di Sagliano Micca. E’ prevista una quota di partecipazione. Info e prenotazioni: iscrizioni@storiedipiazza.it

Ma ci sono anche i laboratori!



Il primo sarà domenica 29 giugno alle ore 15.00 con Le erbe delle streghe, laboratorio di stampa con la tecnica della Monotipia curato dall’artista biellese Diana Rivadossi.

Quota di partecipazione € 10,00 - Gratuito per tesserati ad Amici della Lana e Storie di Piazza. Info e prenotazioni 351.886.2836 (WhatsApp) o amicidellalana@gmail.com.

Infine, uno sguardo verso il mese di luglio che sarà molto ricco: venerdì 4 luglio alle ore 18.30 e alle 21.00 presso la Domus Laetitiae di Sagliano Micca, Il Barone Rampante Sensoriale di Italo Calvino, spettacolo di apertura de La Valle dell’Acqua e inserito nella rassegna Storie Biellesi di Storie di Piazza, con F.Logoteta, A. Pescarolo, V. Morellini.



Ritorna lo spettacolo di Storie di Piazza per spettatori bendati e accompagna-attori ispirato a Il Barone rampante di Italo Calvino, che ha debuttato nel 2024 al Lanificio Botto per i gruppi AMA e che in occasione della Valle dell’acqua sperimenterà il metodo di cura e attenzione in uno spazio assolutamente in linea con questa idea: la Domus Laetitiae di Sagliano Micca.

Quota di partecipazione, prenotazioni: iscrizioni@storiedipiazza.it