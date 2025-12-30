Valdilana, tutto pronto per la distribuzione della polenta concia targato Pro Loco Trivero

Come da tradizione torna la distribuzione della polenta concia a cura della Pro Loco di Trivero. L'evento si terrà dalle 11.30 di domenica 4 gennaio in piazza XXV Aprile, a Ponzone, nel comune di Valdilana.
martedì 30 dicembre
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
