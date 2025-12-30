 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 30 dicembre 2025, 07:50

Valdilana, tutto pronto per la distribuzione della polenta concia targato Pro Loco Trivero

Valdilana, tutto pronto per la distribuzione della polenta concia targato Pro Loco Trivero (foto di repertorio)

Come da tradizione torna la distribuzione della polenta concia a cura della Pro Loco di Trivero. L'evento si terrà dalle 11.30 di domenica 4 gennaio in piazza XXV Aprile, a Ponzone, nel comune di Valdilana.

g. c.

