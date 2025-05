Biella, al Vandorno ritorna il Mercatino d'Estate

Ritorna al Vandorno l’edizione estiva del mercatino dell’antiquariato minore e del vintage, per riaprire le porte durante i seguenti tre fine settimana di giugno: il 7/8, il 14/15 e infine il 21/22. Appuntamento al salone della Cooperativa del Vandorno, al n. 3 di Strada Cantone Ramella Gal, al sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30, alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle ore 18.30.

Nell’ampio locale coperto (l’iniziativa si terrà con qualsiasi condizione meteo) saranno messi in bella mostra lenzuola, telerie, filati, asciugamani, tovagliato, vasi e vasetti, accessori per la cucina, bicchieri, piatti, tazze, teiere, caffettiere, caraffe, peltri, vassoi e servizi. E ancora: oggettistica in legno, ceramica e vetro, libri e dischi, mobili, quadri e soprammobili, gioielli, borse e accessori, abiti e minuzie di ogni tipo. Il mercatino presenta quest’anno curiose novità, tra le quali un angolo con piccoli oggetti da collezione e bamboline provenienti da ogni angolo del mondo!

Nel salone gli appassionati del genere si troveranno immersi in un’atmosfera molto particolare, carica di ricordi e di sentimenti antichi, che parlano di amorevolezze per la casa e di attenzione per l’accoglienza. L’iniziativa è benefica, sostenuta dalle volontarie e dagli amici della Casa per Anziani. Tutti i ricavi, infatti, saranno devoluti alla Casa per Anziani del Vandorno costruita e gestita dalla locale società cooperativa.