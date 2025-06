A Donato torna il Mercatino della Solidarietà

Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 10 alle 20, l’Associazione Culturale Rina Valé APS di Donato organizza il Mercatino della Solidarietà, un appuntamento speciale aperto a tutti.

L’iniziativa nasce con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle attività e degli obiettivi dell’associazione, grazie anche alla generosità di chi ha voluto donare oggetti nuovi e usati. Nel mercatino sarà possibile trovare realizzazioni artigianali, articoli per la casa, tazzine, vassoi, ciotole, soprammobili, quadri, libri, giochi e giocattoli per tutte le età. Ci saranno anche articoli per auto, accessori per cani, bigiotteria, teleria ricamata, tende, coperte all’uncinetto, articoli sportivi, fiori, piante e molto altro ancora, tutto offerto a fronte di una donazione.

Ogni contributo sarà importante per sostenere tutte le attività e gli obiettivi. Per chi volesse donare altri oggetti si può contattare il seguente numero 338 872 3388, anche tramite WhatsApp.