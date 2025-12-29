Befana 4x4: Ramarri biellesi in pista a Balocco

Una nuova collaborazione prende forma nel segno della passione per il fuoristrada e della memoria. I Ramarri 4x4, gruppo biellese, e Balocco Offroad uniscono le forze per la “1ª Befana 4x4 Balocco”, evento in programma lunedì 6 gennaio presso il crossodromo di Balocco, organizzato in memoria di Roberto Giabardo.

La giornata sarà dedicata a tutti coloro che desiderano provare l’esperienza di un giro in pista a bordo di un mezzo fuoristrada, con la possibilità di salire sui veicoli condotti dai "Ramarri" e vivere in prima persona l’emozione del 4x4, in un contesto aperto sia a grandi sia a piccoli. L’evento è gratuito e si svolgerà dalle 10 alle 17, con pausa tra le 12 e le 14.

Nel pomeriggio, alle 16, è previsto l’arrivo della Befana, con la distribuzione delle calze ai bambini, momento pensato in particolare per i più piccoli. L’iniziativa si inserisce anche in un quadro solidale.