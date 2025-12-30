Natale in miniatura: il presepe del ’700 di Andrea, FOTO e VIDEO

Due anni fa Andrea aveva realizzato il suo presepe usando sughero e cartone; quest’anno, come anche l'anno passato, ha scelto materiali più realistici, come legno, tegole vere per i tetti e cemento per alcune abitazioni. C'è la lavandaia, ci sono il panettiere, la massaia, scene di vita quotidiana come le persone sedute a tavola che mangiano, lo spaccalegna. E poi Giuseppe e Maria, che attendono l'arrivo di Gesu bambino.

Per questo chiavazzese di adozione, il Presepe Napoletano del ‘700 è molto più di una tradizione: è una vera passione. "Ogni anno cerco di creare qualcosa di nuovo – racconta Andrea – mi lascio guidare dall’ispirazione. Di solito comincio a lavorarci a ottobre: sotto casa ho la mia piccola officina, attrezzata con tutto il necessario per modellare legno, sughero e altri materiali, come la corteccia degli alberi. Ci passo un po’ di tempo quasi tutti i giorni. Le statuine le compro durante l’anno, nei negozi o online, e alcune le ho acquistate anche a Oropa. Ogni anno cerco di rendere il presepe un po’ più grande e curato".

Il presepe è ricco di dettagli minuziosi: le statuine sono numerose e ogni elemento racconta una storia. Dall’acqua che scorre nella fontana alle lucine che illuminano angoli particolari, fino al Das usato per modellare scene di vita quotidiana, ogni dettaglio riflette la passione e la dedizione di Andrea.