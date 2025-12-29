Biella, Motobefana Benefica 2026: Epifania solidale tra moto e spettacoli

Biella si prepara ad accogliere la Motobefana Benefica 2026, iniziativa solidale in programma martedì 6 gennaio, che unirà motociclismo, intrattenimento e beneficenza nel giorno dell’Epifania.

Il programma del mattino prevede il ritrovo alle ore 10.00 con l’esposizione moto in Piazza San Cassiano, accompagnata da giochi per i più piccoli e distribuzione di dolcetti. È inoltre prevista la visita al reparto di Neonatologia e Ostetricia dell’Ospedale di Biella, che verrà effettuata insieme ai Vigili del Fuoco di Biella.

Seguirà il pranzo presso il locale “La Cenoira”, con prenotazione obbligatoria, durante il quale verrà effettuata una raccolta fondi. Il ricavato sarà devoluto a La Casa per l’Autismo e all’A.I.A.S. Biella – Associazione Italiana Assistenza Spastici.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco Biella e Valle Oropa e con l’Ente Manifestazioni Biella Riva – Città di Biella, con il coinvolgimento di numerose associazioni del territorio.