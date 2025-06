Le corse della settimana di newsbiella.it, è la settimana della StraBiella e del Trail Oasi Zegna

Due gli appuntamenti importanti per i runner e per gli amanti della corsa questa settimana nel Biellese. Sabato 7 Giugno 2025 torna la StraBiella, una camminata ludico-motoria non competitiva per le vie della città aperta a tutte e tutti, grandi e piccoli; giunta alla sua 36ª edizione, mentre domenica 8 giugno ci sarà la 14° edizione Trail Oasi Zegna.

StraBiella: la partenza del percorso, lungo circa 6 km, è prevista per le ore 20 dalla sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella. Per bambine e bambini sono previsti percorsi più brevi, differenziati in base all’età, con partenza alle ore 19:00. Le iscrizioni apriranno alle ore 14 presso la sede della CroceRossa. Un’occasione per muoversi insieme, sostenere una buona causa e vivere la città in modo diverso. L’intero ricavato sarà destinato al sostegno delle attività del Comitato di Biella. E' previsto anche in minigiro per i bambini con partenza alle 19.

14° edizione Trail Oasi Zegna: Partenza è arrivo sono localizzati nella cornice del Centro Zegna loc.Trivero, comune di Valdilana. Tre le competizioni proposte: Ultra Oasi Zegna - Trail Oasi Zegna e Oasi Zegna, sulle montgne della Valsessera. Sentieri a fil di cielo, percorsi estremamente panoramici. La 35 km sarà valida come prova unica di Campionato Italiano Trail corto assoluto e Master. Per la 70km passaggio sulle pendici del Monte Barone. Distanze riviste, con alcune nuove varianti

Ultra Oasi Zegna 70 km circa con 4300 metri di dislivello positivo e negativo

Trail Oasi Zegna 35 km circa con 1800 metri di dislivello positivo e negativo

Oasi Zegna 15 km circa con 800 metri di dislivello positivo e negativo

A organizzare l'evento è LA SOCIETA' Trailrunningvalsessera. Consegna Pettorali e ritiro pacchi gara a partire dalle ore 04:00 fino alle 4:30 solo per Ultra Oasi Zegna 70Km Consegna Pettorali e ritiro pacchi gara a partire dalle 7:00 fino alle 8:00, per Trail Oasi Zegna 35 km Consegna Pettorali e ritiro Pacchi gara + Nuove Iscrizioni dalle 8:00 fino alle 9:00, per Oasi Zegna 15 Km Partenza Ultra Oasi Zegna 70 km ore 05:00. Apertura area espositiva e vendita dalle 6:00. Partenza Trail Oasi Zegna 35 km ore 8:30, Partenza Oasi Zegna 15 km ore 9:30. Premiazioni a partire dalle 12:00 per 15 km a seguire premiazioni 35 km e 70 km non appena saranno arrivati i primi 5 di ogni percorso